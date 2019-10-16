* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Власти Соединенных Штатов используют террористическую группировку «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в борьбе с правительством президента Сирии Башара Асада, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Тулси Габбард.

«Я гарантирую, что мы прекратим поддерживать террористов вроде «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, которые являются наземными войсками в этой войне по смене режима», — сказала она в ходе дебатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член палаты представителей Конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард приостановила на несколько недель свою предвыборную кампанию из-за участия в военных учениях американской Национальной гвардии, которые прошли в Индонезии. Габбард в 2015 году получила воинское звание майора. Ранее она проходила службу в Ираке.

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