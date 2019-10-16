Пекин, , 09:12 — REGNUM Китай выражает серьёзный протест Соединённым Штатам по поводу одобренного Палатой представителей Конгресса США закона о правах человека и демократии в Гонконге и решительно осуждает соответствующую практику. Такое заявление сегодня, 16 октября, сделал Представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Ян Гуан, передаёт агентство «Синьхуа».

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Он подчеркнул, что этот законопроект был принят, несмотря на неоднократные решительные возражения китайского правительства.

«Такое поведение является грубым вмешательством во внутренние дела Китая, отрытой поддержкой оппозиции и радикальных сил Гонконга», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь отметил, что усиление протестных настроений в Гонконге напрямую связано с американской стороной. По его словам, устраиваемые протестующими насильственные акции, нападения на полицейских серьёзно угрожают общественном порядку. Однако Палата представителей Конгресса США и некоторые политики «закрывают глаза на это преступление», совершённое в Гонконге.

«Мы призываем Конгресс США и некоторых политиков уважать объективные факты и немедленно прекратить процесс последующего рассмотрения соответствующего законопроекта, не допуская ошибок, — подчеркнул Гуан. — Без вмешательства США Гонконг был бы более процветающим и стабильным».

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Напомним, 15 октября Палата представителей США одобрила «Закон о правах человека и демократии в Гонконге», который Пекин считает попыткой вмешаться во внутренние дела Китая. В законопроекте содержится требование к правительству США рассмотреть вопрос о том, оправдывают ли недавние политические события в Гонконге изменение Вашингтоном своего отношения к региону как к отдельному торговому субъекту.

Кроме того, документ предусматривает возможность введения санкций в отношении лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за нарушения прав человека в этом автономном районе.