Вашингтон, , 09:08 — REGNUM Нелепым предположением назвал адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани сообщение о том, что в 2017 году он не раз предлагал выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором провалившейся попытки госпереворота в 2016 году. Об пишет The Washington Post.

Ссылаясь на источники среди госслужащих, газета отмечает, что Трамп положительно воспринял идею об экстрадиции Гюлена и часто спрашивал, почему не может выдать проповедника «своему другу», президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В Вашингтоне, однако, были против экстрадиции и отмечали, что не намерены «делать одолжение» турецкому лидеру.

Джулиани отказался комментировать эту ситуацию, назвав «странной» приписываемую ему инициативу. Когда в газете сослались на беседы с несколькими чиновниками, Джулиани был более категоричен и назвал призывы выдать Гюлена вздором. Он подчеркнул, что никогда не действовал в интересах Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, Фетхуллах Гюлен бежал в США после того, как в Анкаре в 2016 году произошла попытка госпереворота. Турецкие власти обвиняют в попытке мятежа Гюлена и связанную с ним «террористическую организацию фетхуллахистов» (FETO).

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