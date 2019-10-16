Екатеринбург, , 09:13 — REGNUM Главный итог опроса о храме Святой Екатерины — в том, что в Екатеринбурге нашли механизм по выявлению подлинного мнения горожан. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает Ура.ру.

По словам мэра, благодаря опросу в городе удалось закончить десятилетнее обсуждение о строительстве храма.

«Также мы нашли механизм, который позволяет выявлять мнение горожан в целом и уходить от политического хайпа отдельных групп», — подчеркнул Высокинский.

Теперь задача городской власти — сделать этот механизм максимально простым и удобным для горожан, добавил градоначальник.

Напомним, опрос о храме Святой Екатерины прошёл 13 октября 2019 года. Большинство горожан поддержало строительство храма на площадке бывшего Приборостроительного завода.

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