Париж, , 09:04 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что Турция и США несут «очень тяжелую ответственность» за ситуацию на северо-востоке Сирии и в регионе, сообщает Le Figaro.

«Ответственность тех, кто принял эти решения, будет очень тяжелой в регионе. Турция, со своей стороны, а Соединенные Штаты — со своей, будут вынуждены строить отношения и развивать их со странами региона и за его пределами. Эти решения ставят под сомнение пятилетние усилия международной коалиции», — отметил Эдуард Филипп в Национальной ассамблее Франции.

Отвечая на вопрос о присутствии и безопасности французских военных на местах, Эдуард Филипп заявил, что «на северо-востоке Сирии присутствуют некоторые французские гражданские и военные лица». По его словам, главная цель Франции — «обеспечить их безопасность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что «возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно"на северо-востоке Сирии и северо-западе Ирака.

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