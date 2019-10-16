Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 09:14 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме заявил, что Африканский континент должен перестать опираться на международную помощь для обеспечения своего развития.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», выступая на конференции представителей западноафриканского частного сектора, проходившего в городе Абиджане, Кот-д'Ивуар, Кагаме сообщил:

«Нам нужно достичь точки, когда наши страны смогут сами финансировать свои преобразования. Помощь, выделяемая на развитие, имеет неоценимое значение и будет продолжать играть важную роль, особенно если учесть, что мы стараемся использовать с толком каждую копейку, которую получаем. Но нам не нужно продолжать оставаться в зависимости все время, когда у нас есть все возможности обогащаться самостоятельно».

Кагаме считает, что вместо того, чтобы постоянно искать материальной поддержки у других стран, Африка имеет множество других возможностей выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с различными странами и регионами.

Президент Кагаме подчеркнул, что создание обсуждений данных вопросов между представителями частного и государственного сектора имеет решающее значение для обмена опытом.

Он также добавил, что необходимо привлечь и сохранить максимально высокий уровень инвестиций как внешних, так и внутренних, с целью способствовать развитию экономики стран и созданию материальных благ для населения.

Он призвал правительства африканских стран поддержать частный сектор и вести совместную деятельность для преодоления имеющихся барьеров, мешающих развитию бизнеса.