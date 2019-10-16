Кампала, , 09:12 — REGNUM Уганда заявила, что не станет вводить смертную казнь в отношении гомосексуалистов после того, как страны-доноры сообщили о пристальном наблюдении за тем, как восточноафриканская страна планирует повторно внести на рассмотрение законопроект под названием «Убей гомосексуалистов».

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», на прошлой неделе министр этики Уганды Саймон Локодо отметил, что законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент через несколько недель с целью борьбы с распространением гомосексуализма в стране.

Однако пресс-секретарь президента Уганды Йовери Мусевени подчеркнул, что в Уганде уже есть закон, криминализующий гомосексуализм как противоестественное сексуальное поведение, добавив, что в связи с этим, в новом законе нет необходимости.