Екатеринбург, , 08:59 — REGNUM Российский премьер Дмитрий Медведев прибудет в Екатеринбург в районе обеда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили информированные источники.

Медведев посетит международную выставку «Дорога-2019», встретится со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Одной из основных тем его поездки станет ход нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что председатель правительства посетит Средний Урал, стало известно ещё в начале октября. Также его ожидали в Первоуральске — пригороде Екатеринбурга, но туда Медведев в этот раз не приедет.

Читайте ранее в этом сюжете: Поездка Дмитрия Медведева в Екатеринбург — трансляция