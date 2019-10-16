Вашингтон, , 08:56 — REGNUM В Соединенных Штатах в ходе предвыборных дебатов лидеры гонки среди демократов выступили за импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, сообщает CNN.

Так, по словам сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, импичмент президента «позволит гарантировать, что этот человек не сможет раз за разом нарушать закон». Экс-вице-президент США Джозеф Байден назвал главу Белого дома коррупционером.

Как сообщало ИА REGNUM, процедура импичмента была начата на основании обвинения Трампа в давлении на его украинского коллегу для того, чтобы Киев оказал помощь действующему президенту США в переизбрании на второй срок в 2020 году.

Трамп якобы добивался расследования действий сына своего вероятного противника Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание Вашингтоном финансовой и военной поддержки украинской власти.

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