Екатеринбург, , 08:56 — REGNUM Глава правительства России Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Екатеринбург проведёт встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Рабочая поездка премьер-министра на Урал состоится 16 октября. Глава правительства также планирует посетить международную выставку «Дороги-2019».

Как сообщало ИА REGNUM, также Дмитрий Медведев проведёт в Екатеринбурге рабочее совещание с главами министерств и субъектов Российской Федерации о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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