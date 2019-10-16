Киев, , 08:54 — REGNUM Франция и Украина намерены организовать совместное производство катеров для пограничной службы Украины, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после встречи с министром транспорта Франции Жан-Батистом Джеббари, сообщила 15 октября пресс-служба МВД Украины.

«Мы получили предложение от французской компании OCEA по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров», — рассказал Аваков.

Джеббари отметил, что понимает важность локализации производства катеров для Украины, и анонсировал подписание соответствующего меморандума о взаимопонимании.

Аваков также изъявил желание подписать документы о взаимном признании водительских прав между Украиной и Францией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина заявила о готовности покупать французские патрульные катера, если они будут производиться на территории Украины, а в их производстве будут задействованы украинские компании.

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