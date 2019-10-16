Колумбус, США, , 08:50 — REGNUM Американские демократы, желающие баллотироваться в президенты в 2020 году, выступили за повышение налогов для самых обеспеченных граждан США. Такие заявления прозвучали в ходе общенациональных теледебатов, состоявшихся в Университете Оттербейн (Вестервилль, штат Огайо).

По словам члена Демократической партии, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, США больше не могут позволить себе существование класса миллиардеров. Он противопоставил «жадность и коррупцию» самых богатых жизни «рабочих семей».

Власть будет работать на благо людей, если 1% населения — наиболее обеспеченные граждане — начнёт отдавать справедливую долю своих доходов в виде налогов, пояснил он в ходе трансляции, которую вела CNN.

Солидарность с Сандерсом выразили филантроп и миллиардер Том Стейер, бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар. Стейер призвал отменить все налоговые послабления для богатых людей и больших корпораций, которых ранее добилась Республиканская партия США.

Как сообщало ИА REGNUM, Сандерс заявил о намерении претендовать на пост президента США, несмотря на перенесенный инфаркт миокарда. В начале сентября 2019 года политику исполнилось 78 лет.

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