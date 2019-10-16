Оренбург, , 08:46 — REGNUM В Оренбурге сегодня, 16 октября, депутаты Заксобрания Оренбургской области согласовали кандидатуру Сергея Балыкина на пост первого вице-губернатора, которую предложил глава региона Денис Паслер. «За» проголосовали 39 депутатов, воздержались семь человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что кандидатура Балыкина прошла благополучно согласование на заседаниях профильных комитетов. То, что и весь депутатский корпус одобрит кандидатуру, не вызвало сомнения. Однако на заседания Законодательного собрания фракция КПРФ заявила, что будет голосовать против. Лидер коммунистов Максим Амелин аргументировал такое решение тем, что Сергей Балыкин — представитель «Единой России», а ее политика идет вразрез политике КПРФ. Между тем по итогам процедуры голосования «против» не было ни одного депутата.

О том, что воздержится от голосования, заявил лидер фракции «Справедливая Россия» Владимир Фролов. Он пояснил, что может сказать много хвалебных слов в адрес Сергея Балыкина, это самый доступный вице-губернатор области для депутатов оппозиционных фракций. Но если оценивать его работу как куратора работы по предотвращению и ликвидации ЧС, развитию лесного и сельского хозяйства, то хвалебных слов нет. Хотя Фролов признал, что здесь промахи не столько Балыкина, сколько команды экс-губернатора Юрия Берга.

Напомним, сейчас Сергей Былыкин является и.о. первого вице-губернатора. На этом посту он работает с 2013 года.

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