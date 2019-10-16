Токио, , 08:41 — REGNUM В Японии почти 550 тысяч человек будут амнистированы по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито. Такое решение накануне, 15 октября, приняло правительство Японии. Об этом сообщает ANN News.

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Отмечается, что план амнистии был представлен на заседании Генерального совета правящей Либерально-демократической партии. Ожидается, что его утвердят на ближайшем заседании кабинета министров, которое запланировано на конец текущей недели. После этого оно должно быть одобрено монархом.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года после отречения от власти императора Акихито на престол в Японии вступил его старший сын 59-летний Нарухито. Отречение произошло в Токио 30 августа 2018 года, а 1 мая Нарухито будут вручены бронзовое зеркало, подвески из яшмы и меч — атрибуты имперской власти. С этого дня в Японии началась новая эра — эра Рэйва.

Напомним, массовая амнистия в Японии была объявлена в 1989 году, когда состоялись похороны императора Сёва, деда императора Нарухито. Тогда было помиловано почти 10 млн человек. Ещё почти 2,5 млн человек получили помилование во время церемонии возведения на престол императора Акихито в 1990 году.

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