Эрбиль, Ирак, , 08:43 — REGNUM Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с новым послом Евросоюза в Ираке Мартином Хутом, об этом 16 октября сообщает Kurdistan.ru.

В ходе встречи стороны обсудили события, происходящие на севере Сирии, куда 9 октября вторглась турецкая армия. Барзани выразил обеспокоенность относительно судьбы сирийских курдов.

Политики также обменялись мнениями по поводу взаимоотношений между Эрбилем и Багдадом, отметили прогресс в указанном процессе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Турции вторглись на территорию Сирии в целях борьбы с курдскими повстанцами, считающимися Анкарой террористами. Международное сообщество выразило резкий протест против турецкой агрессии.

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