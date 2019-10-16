* ИГИЛовцев — запрещённая в России организация

Амстердам, , 08:28 — REGNUM Голландская Народная партия за свободу и демократию, входящая в правящую коалицию, заявила о своей готовности рассмотреть вопрос о возвращении из Сирии в Голландию детей членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые в своё время выехали из Голландии на Ближний Восток. Речь идёт о том, чтобы голландские власти сами забрали этих детей из Сирии. По мнению НПСД, такая мера обсуждаема в тех случаях, когда речь идёт о детях до 6 лет, чьи родители не имеют права вернуться в Голландию.

Вопрос о «голландских ИГИЛовцах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал актуальным после недавнего начала турецкого наступления в северной Сирии. Внутри голландской правящей коалиции мнения по этому вопросу разделились. В то время как одни партии настаивают на том, что семьи голландских членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нужно вернуть в Голландию, другие партии резко возражают против такой меры.

Правительство Голландии придерживается мнения, что возвращение в страну бывших членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представляет собой недопустимый риск с точки зрения национальной безопасности. По мнению голландского правительства, бывших соотечественников, примкнувших к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), следует судить в Сирии.

По данным Национальной службы разведки и безопасности, в настоящее время в Сирии находится 15 мужчин и 35 женщин голландского происхождения, а также 90 детей. Речь идёт не только и не столько об этнических голландцах, а о (бывших) голландских гражданах ближневосточного происхождения.