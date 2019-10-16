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«Война. Хроника 1941-1945 г.г»
«Возрождение ИГИЛ* неизбежно» — премьер-министр Франции
*ИГИЛ — запрещённая в России организация
Париж,
16 октября 2019, 08:28 — REGNUM Возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно. К такому выводу пришел премьер-министр Франции Эдуард Филипп.
«Наступление Турции в Сирии разрушительно для нашей коллективной безопасности. Возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно
на северо-востоке Сирии и, вероятно, в других местах на северо-западе Ирака», — заявил премьер-министр Франции в Национальной ассамблее, говоря о последствиях наступления турецких сил и вывода американских войск из Сирии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил беспокойство в связи с безопасностью и стабильностью различных лагерей и тюрем, где пребывают в заключении боевики-джихадисты.
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История вопроса
Пятая республика во Франции переживает свои не лучшие свои годы. Рейтинги президентов Саркози, Олланда, Макрона очень скоро после прихода к власти начинают бить антирекорды по уровню недоверия. За последние 20 лет страна по своему влиянию в ЕС окончательно ушла на вторые роли. При этом политика в отношении России вне зависимости от имени главы государства не меняется, оставаясь относительно нейтральной в рамках, очерченных не в Париже. Наиболее значительным инцидентом в двусторонних отношениях можно назвать отказ в продаже двух вертолётоносцев типа «Мистраль». По итогам той истории можно сказать, что ущерб самой Франции от отказа от сделки — финансовый, репутационный намного превысил возможные убытки России.