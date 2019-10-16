* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Париж, , 08:28 — REGNUM Возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно. К такому выводу пришел премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

«Наступление Турции в Сирии разрушительно для нашей коллективной безопасности. Возрождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неизбежно на северо-востоке Сирии и, вероятно, в других местах на северо-западе Ирака», — заявил премьер-министр Франции в Национальной ассамблее, говоря о последствиях наступления турецких сил и вывода американских войск из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил беспокойство в связи с безопасностью и стабильностью различных лагерей и тюрем, где пребывают в заключении боевики-джихадисты.

Читайте ранее в этом сюжете: Сирия: глава МИД Франции встретится с иракскими и курдскими лидерами