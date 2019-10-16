Колумбус, США, , 08:22 — REGNUM Власти США должны оказать России жёсткое противостояние на мировой арене, политика президента Дональда Трампа в этом смысле неэффективна. Об этом заявил желающий баллотироваться в президенты США от Демократической партии сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер в ходе теледебатов в Университете Оттербейн (штат Огайо).

США не могут позволить России продолжать укреплять свои позиции на мировой арене, подчеркнул сенатор, а также вмешиваться в ситуацию на Украине и в Прибалтике. Он высказался и о недопустимости «российского вмешательства» в американские выборы, а также упрекнул Трампа за слишком частые контакты с президентом России.

«Этот президент [Дональд Трамп] больше контактирует с Владимиром Путиным, чем с нашим союзником [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель», — заявил Букер на дебатах, которые транслировала CNN.

Политика Трампа до сих пор позволяла России избегать ответственности за свои действия. Москва продолжает попытки «подорвать американскую демократию», добавил бывший член палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что палата пока не планирует голосовать за начало процедуры импичмента президента Трампа.

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