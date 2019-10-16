Рига, , 08:08 — REGNUM Портал LSM пишет — 15 октября на территории бюро Латвийского омбудсмена была обстреляна машина. Возможно, это был автомобиль личного водителя чиновника.

По факту обстрела было написано заявление в полицию, сотрудники которой уже проводят соответствующие следственные действия на территории Бюро государственного правозащитника.

Обстрелянный автомобиль находился в закрытом дворе, вдалеке от улицы. В Бюро Юриса Янсона остро отреагировали на происшествие, указав, что оно прямо нарушает такие статьи Уголовного кодекса, как порча чужого имущества, правила пользования огнестрельным и пневматическим оружием, является хулиганством. Полиция начала уголовный процесс по факту умышленного причинения ущерба чужому имуществу.

Стоит отметить, что 1 октября этого года омбудсмен Юрис Янсонс подал иск к правительству Латвии в Конституционный суд по поводу несоответствия уровня гарантированного минимального дохода принципам Сатверсме (Конституции).