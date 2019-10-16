Париж, , 08:07 — REGNUM Глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан объявил, что вскоре встретится с иракскими и курдскими лидерами, чтобы обсудить ситуацию вокруг боевиков-джихадистов после наступления турецких сил на северо-востоке Сирии и вывода американских военных, сообщает Le Figaro.

«Мы очень обеспокоены безопасностью и стабильностью различных лагерей и тюрем, где в настоящее время пребывают в заключении боевики-джихадисты», — заявил глава МИД Франции на заседании правительства.

«Мы чрезвычайно бдительны, мы ведем переговоры со всеми участниками, чтобы гарантировать, что в любых ситуациях они (безопасность и стабильность) сохраняются», — отметил Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что «вскоре у него будет возможность встретиться с иракскими и курдскими лидерами, чтобы убедиться в этой насущной необходимости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон призвал Париж помочь сирийской армии, чтобы «противостоять агрессии» Турции.

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