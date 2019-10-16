Екатеринбург, , 08:47 — REGNUM В Екатеринбурге премьер-министр России Дмитрий Медведев проведёт совещание по качеству дорог. Как сообщает интернет-газета Znak, также на совещание приедут министр транспорта Евгений Дитрих и глава МВД Владимир Колокольцев.

Также ожидается визит нескольких заместителей глав федеральных министерств, семи губернаторов и генерального директора РЖД Олега Белозёрова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что глава правительства России планирует совершить рабочий визит в Екатеринбург. Планируется, что Дмитрий Медведев проведёт совещание по качеству дорог, посетит выставку «Дорога-2019» и центр единого воздушного движения в Кольцово, а также проведёт двустороннюю встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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