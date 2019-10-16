Вашингтон, , 07:37 — REGNUM Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно призывал американского лидера выдать Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на экс-сотрудника Белого дома.

Источник утверждает, что еще в 2017 году Джулиани неоднократно пытался уговорить Трампа о выдаче Гюлена Анкаре. Американскому президенту эта идея якобы понравилась, однако большая часть сотрудников администрации выступала против экстрадиции проповедника, которого Анкара подозревает в организации попытки госпереворота в 2016 году.

На запрос газеты Джулиани назвал представленные сведения «вздором» и подчеркнул, что никогда не представлял интересы Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкие власти давно требуют от Соединенных Штатов выдачи проповедника и лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает организацию FETO террористической, а ее членов причастными к попытке госпереворота летом 2016 года. Сам Гюлен свою причастность к перевороту отрицает.

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