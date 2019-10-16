Варшава, , 07:26 — REGNUM Депутаты правой «Конфедерации» собираются опротестовать итоги выборов в Сейм и сенат, сообщил журналистам представитель этого объединения Михал Вавер.

Представители «Конфедерации» апеллируют к тому, что их неуспех на выборах связан только с действиями государственных СМИ. Якобы электорат не отдал им свои голоса, полагая, что за «Конфедерацию» всё равно мало кто проголосует.

Представители объединения винят в этом власти, поскольку на Польском телевидении перед выборами не было показано результатов опроса поляков. Если бы этот опрос был обнародован, люди, считают в «Конфедерации», узнали бы, что у объединения есть шанс победить, и отдали бы за него голоса.

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Напомним, на выборах в Сейм, которые состоялись 13 октября, «Конфедерация» заняла пятое место. На первом месте — правящая партия «Право и справедливость».

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