Председатель правительства России Дмитрий Медведев 16 октября посещает Екатеринбург. Он посетит международную выставку «Дорога-2019», встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В программе и другие мероприятия.

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