16 Октября
 
7:34

Скорее всего, Дмитрий Анатольевич примет в нём участие.

7:33

Здесь в 11:30 по местному времени (09:30 мск) начнётся мсероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги'': горизонт задач на 2020 год».

7:33

Дмитрий Медведев [government.ru]

7:32

Эта выставка — один из важных пунктов его программы на Урале.

7:32

В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти минуты открывается международная специализированная выставка «Дорога-2019».

7:29

Впрочем, основную часть времени премьер будет находиться в помещениях.

7:29

Урал встречает главу российского правительства прохладно. Здесь идёт мокрый снег и температура воздуха находится очень близко к нулевой отметке.

7:25

Кроме Екатеринбурга Медведева ожидали в Первоуральске. Но затем выяснилось: он туда не приедет.

7:24

Дмитрий Медведев может посетить Екатеринбург

О том, что премьер посетит Екатеринбург, ранее сообщали местные СМИ.