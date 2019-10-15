Скорее всего, Дмитрий Анатольевич примет в нём участие.
Здесь в 11:30 по местному времени (09:30 мск) начнётся мсероссийский семинар-совещание «Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги'': горизонт задач на 2020 год».
Эта выставка — один из важных пунктов его программы на Урале.
В выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти минуты открывается международная специализированная выставка «Дорога-2019».
Впрочем, основную часть времени премьер будет находиться в помещениях.
Урал встречает главу российского правительства прохладно. Здесь идёт мокрый снег и температура воздуха находится очень близко к нулевой отметке.
Кроме Екатеринбурга Медведева ожидали в Первоуральске. Но затем выяснилось: он туда не приедет.
Дмитрий Медведев может посетить Екатеринбург
О том, что премьер посетит Екатеринбург, ранее сообщали местные СМИ.