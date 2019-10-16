Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Соединенные Штаты должны объяснить Турции, что ей придется «заплатить высокую цену» за проведение военной операции «Источник мира» на севере Сирии, заявил экс-вице-президент США Джо Байден в эфире телеканала CNN.

«Я бы откровенно поговорил с Эрдоганом (президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — прим. ИА REGNUM) и объяснил бы ему, что он заплатит высокую цену за то, что сделал», — заявил он.

Байден подчеркнул, что на месте действующего президента США Дональда Трампа не стал бы выводить войска с занятых американскими военными территорий на севере Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Госдеп США заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Турцию, пока Анкара не остановит наступление на северо-востоке Сирии. В случае отказа турецких властей прекратить военную операцию Госдеп обещает усилить санкции.

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