Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Инфаркт миокарда, перенесенный американским сенатором Берни Сандерсом, не помешает ему исполнять обязанности президента США в случае победы на выборах в 2020 году. Об этом заявил сам Сандерс в ходе теледебатов среди кандидатов американской Демпартии.

Сандерсу задали вопрос, не помешают ли ему преклонный возраст и проблемы со здоровьем справляться с работой президента страны. Сенатор заверил, что с обязанностями президента США он справится, а также пригласил всех на митинг своих сторонников в Нью-Йорке, на котором пообещал «вести предвыборную кампанию самым энергичным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября американский сенатор Берни Сандерс выписался из больницы после операции по шунтированию артерии. Позднее он заявил о боевом настрое и готовности побороться за президентское кресло в 2020 году.

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