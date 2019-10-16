Владимир Путин неоднократно посещал пострадавшие регионы, встречался с жителями.
Ещё 70 млн рублей будет выделено для пострадавших от паводка в Приморье
Приморье дополнительно направит 70 млн рублей для пострадавших от паводка. 42 млн рублей будет предоставлено из федерального бюджета, 29 млн рублей краевые власти готовы изыскать в региональном бюджете.
Отметим, что глава государства держит под постоянным контролем ход восстановительных работ в пострадавших от стихийных бедствий регионах Дальнего Востока и Иркутской области.
В Приамурье военные построят временный мост к отрезанному паводком селу
В Приамурье инженерное подразделение Восточного военного округа восстановит автомобильное сообщение с отрезанным паводком посёлком Октябрьский.
Планируется, что на совещании обсудят состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, состоянием социальных объектов, транспортной инфраструктуры, подготовкой к начинающемуся осенне-зимнему сезону, другие актуальные вопросы.