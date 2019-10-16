16 октября президент России Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Как уточнили в пресс-службе Кремля, с основными докладами выступят вице-премьер Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, в режиме видеоконференции — губернатор Иркутской области Сергей Левченко.