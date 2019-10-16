Екатеринбург, , 06:50 — REGNUM В Екатеринбурге планируется увеличить количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) до 40 зон. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснила председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина, новые ООПТ будут внесены в генеральный план развития города до 2035 года.

Отметим, что ранее с инициативой увеличения количества ООПТ в Екатеринбурге выступил глава города Александр Высокинский.

Напомним, что в Екатеринбурге на текущий момент 16 зон общей площадью 138,2 гектара являются особо охраняемыми природными территориями местного значения, и это самое большое количество среди городов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, проект генерального плана развития Екатеринбурга до 2035 года был представлен мэрии в сентябре 2019 года. Позже было принято решение вынести проект на общественные обсуждения.

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