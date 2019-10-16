Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Альянс НАТО может прекратить свое существование, если действующий президент США Дональд Трамп сможет избраться на второй срок в 2020 году, заявил американский экс-вице-президент Джо Байден на дебатах среди кандидатов от Демпартии США.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если его переизберут, я уверяю вас, не будет никакого НАТО… У нас будут проблемы», — заявил он.

Байден добавил, что Трамп ничего не понимает во внешней политике и предпринимает действия исключительно из-за желания переизбраться на второй президентский срок. Также бывший вице-президент США припомнил, что Трамп когда-то позитивно оценивал российского лидера Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября президент США Дональд Трамп посмеялся над призывом Джо Байдена объявить импичмент действующему американскому президенту. Трамп предположил, что Байден призывает к импичменту, чтобы предотвратить расследование в отношении своего сына Хантера и его деятельности на Украине.

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