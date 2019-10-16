Нью-Йорк, США, , 06:17 — REGNUM ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, которая проводилась на протяжении 15 лет, сообщает пресс-служба организации.

Сообщается, что вместо миротворческой миссии на территории Гаити будет действовать политическая миссия ООН, главной задачей которой будет являться «дальнейшее развитие прогресса», достигнутого властями страны за последние годы. Организация также отметила вклад миссии в проведение выборов и обеспечении безопасности во время голосования.

Напомним, миссия ООН в Гаити была учреждена 1 июня 2004 года. Решение о создании этой миссии было принято после начала вооруженного конфликта внутри страны.