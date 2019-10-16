Нью-Йорк, США, 16 октября 2019, 04:44 — REGNUM Нужно продолжать экономическое сотрудничество с Ираном в законных рамках, чтобы Тегеран соблюдал договорённости по ядерной программе, заявила заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».
Комментируя последствия выхода Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в США называют ядерной сделкой с Ираном, представитель ООН отметила, что «к сожалению, одна из сторон из неё вышла».
Она подчеркнула, что ООН выступает за сохранение СВПД.
Читайте также: Совет обороны Ирана: Ближний Восток будет безопасней без США
Напомним, Вашингтон, выйдя из СВПД, склоняет своих европейских союзников к такому же шагу, но ни Франция, ни Германия, ни Великобритания не спешат последовать примеру «большого брата».
Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания поможет Ирану модернизировать атомный реактор