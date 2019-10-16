Оттава, , 03:33 — REGNUM Власти Канады приняли решение приостановить экспорт оружия в Турцию, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление канадского МИД.

Соответствующее решение было принято в связи с началом турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии. По мнению Оттавы, эта военная операция подрывает стабильность в регионе. В связи с этим канадские власти решили приостановить выдачу лицензий на продажу оружия Анкаре.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября о приостановке поставок вооружений в Турцию заявила и Испания. Ранее о заморозке военного экспорта Анкаре уже заявили Бразилия, Чехия, Италия и Великобритания. Решение также было принято из-за начала турецкой военной операции в Сирии.

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