Вашингтон, 16 октября 2019, 03:28 — REGNUM Палата представителей Конгресса США пока не планирует проводить голосование по началу процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси в ходе пресс-конференции.

Палата представителей Конгресса США
Палата представителей Конгресса США
Executive Office of the President of the United States

«Нет такого требования, чтобы мы проводили голосование, поэтому на данном этапе мы его проводить не будем», — заявила она.

Пелоси также призвала администрацию президента США Дональда Трампа к сотрудничеству по расследованию в рамках начала процедуры импичмента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября канцелярия вице-президента США Майка Пенса ответила отказом на запрос комитетов палаты представителей американского Конгресса о предоставлении документов по связям с Украиной. По мнению Пенса, процедура импичмента является «самопровозглашенной», так как не проводилось соответствующее голосование в нижней палате Конгресса США.

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