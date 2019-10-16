Нью-Йорк, США, 16 октября 2019, 02:55 — REGNUM Угроза ядерной войны нарастает, заявила замгенсека ООН Идзуми Накамицу в интервью «Коммерсанту».
Объясняя причины нарастания ядерной угрозы, представитель ООН отметила, что между ядерными державами подорвано доверие.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что угроза ядерной войны существует.
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