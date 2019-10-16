Бразилиа, , 09:16 — REGNUM За 12 дней до президентских выборов в Аргентине министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что его страна «хочет продолжать сотрудничество» с действующим президентом Аргентины Маурисио Макри. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Бразилия хочет продолжения сотрудничества по той причине, что Маурисио Макри разделяет наши ценности: свободу и демократию», — обозначил Араужу.

Кандидата в президенты Аргентины Альберто Фернандеса и его коалицию «Фронт для всех» глава бразильского МИДа обвинил в «поддержке диктатур». «Мы не допустим возвращения МЕРКОСУР, поощряющего диктатуры и ограничивающего торговлю», — приводит агентство слова Араужу.

Президентские выборы в Аргентине состоятся 27 октября.