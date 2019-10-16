Исламабад, , 09:11 — REGNUM Пакистан добился прогресса в 20 из 27 пунктов ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), что делает невозможным внесение его в «черный список» организации. Об этом сообщил пакистанский телеканал Dunya News со ссылкой на источники в министерстве экономики страны.

Флаг Пакистана SyedWasiqShah

Как отмечается в репортаже телеканала, делегация Пакистана во главе с министром экономики Хаммадом Азхаром отчиталась перед ФАТФ о прогрессе в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Телеканал сообщает, что в ФАТФ высоко оценили успехи Пакистана, однако отметили недостаток прогресса по семи пунктам.

Ожидается, что это не позволит внести Пакистан в «черный список» организации, что могло создать большие сложности и ограничения для финансового сектора страны. С другой стороны, невелика вероятность исключения Исламабада из промежуточного «серого списка».