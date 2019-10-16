Исламабад, , 09:15 — REGNUM 15 октября Министерство иностранных дел Пакистана назвало заявление министра обороны Индии Раджнатха Сингха о возможности «дальнейшего деления Пакистана» опасным и безответственным.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал отметил, что такие заявления отражают всю сущность экспансионистской идеологии индийского руководства и его «озабоченность Пакистаном». 13 октября министр обороны Индии Раджнатх Сингх во время митинга в штате Харьяна заявил, что в 1971 году Пакистан «раскололся на две части», «если так пойдет и дальше, ничто не остановит новый раскол».

Мухаммад Фейсал призвал мировое сообщество обратить пристальное внимание на риторику индийского министра. Армия Пакистана, в свою очередь, готова защитить целостность страны, подытожил официальный представитель МИД.