Исламабад, , 09:02 — REGNUM 15 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что в президенте США Дональде Трампе ему нравится то, что тот «не верит в войну».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, это заявление глава правительства Пакистана сделал в интервью американскому каналу CNN. Как отметил Имран Хан, миролюбие президента США открывает возможность для налаживания отношений между Вашингтоном и Тегераном. Пакистанский премьер еще раз напомнил, что именно Дональд Трамп попросил его выступить посредником в ирано-американском диалоге. «Эта линия сейчас развивается», — намекнул Имран Хан.

Напомним, что премьер-министр Пакистана посетил Иран, где обсудил с президентом Ирана Хасаном Роухани кризис в ирано-саудовских отношениях, а также возможный диалог с США.