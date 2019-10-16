Исламабад, , 09:13 — REGNUM 15 октября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Китайско-пакистанский экономический коридор не обсуждался в ходе визита премьер-министра Имрана Хана в Тегеран.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, глава внешнеполитического ведомства, общаясь с журналистами, отметил, что вопрос участия Ирана в совместном экономическом проекте с Китаем пока не обсуждался. Ранее СМИ сообщали о возможности «присоединения» Ирана к Китайско-пакистанскому экономическому коридору.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».