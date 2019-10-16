Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Иск против госбанка Турции Halkbank выдвинули США из-за обхода антииранских санкций, сообщили в пресс-службе американского минфина.

Уточняется, что дело будет рассматриваться федеральным судом Южного округа американского штата Нью-Йорк. Halkbank обвиняют в «сговоре с целью подрыва санкций Соединённых Штатов против иранского режима».

По версии американской стороны, турецкий госбанк ссудил Тегерану «миллиарды долларов», обманывая американские регулирующие органы.

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Напомним, после начала операции «Источник мира» в Сирии американские власти обещали растоптать турецкую экономику. Возможность ослабления санкций Вашингтон будет рассматривать лишь в случае прекращения наступления Турции в Сирии.

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