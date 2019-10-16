Исламабад, , 09:08 — REGNUM 15 октября министр железнодорожного сообщения Пакистана Шейх Рашид заявил, что столица страны Исламабад — «не место для протестов».

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, министр отметил, что участники «Марша свободы», которые собираются идти на Исламабад с 27 по 31 октября, нарушат спокойствие столицы и спровоцируют массовые беспорядки.

Шейх Рашид подчеркнул, что «некоторые глупцы» преувеличивают силу исламистов, организовавших марш. Он также отметил, что было бы неверно считать лидера протеста Фазлура Рехмана террористом. Напомним, что Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущей оппозиционной силы, «Пакистанской народной партии» перед предстоящим маршем.