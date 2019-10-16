Вашингтон, , 02:07 — REGNUM Организация американских государств (ОАГ) поддержала усилия властей Эквадора по мирному урегулированию конфликта внутри страны, разгоревшегося из-за отмены субсидий на топливо. Об этом говорится в совместном заявлении организации.

ОАГ в своем заявлении призывает правительство Эквадора защищать «демократический порядок и прав человека», которые, по мнению организации, являются гарантиями мира. Участники организации также поприветствовали усилия эквадорских властей по урегулированию конфликта и прекращению беспорядков в Эквадоре. По мнению ОАГ, власти Эквадора использовали исключительно конституционные методы для наведения порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Эквадоре демонтировали баррикады, оставшиеся от массовых протестных акций, и возобновили работу транспорта. Отмечалось, что восстановить работу транспорта удалось благодаря возвращению субсидий на топливо.

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