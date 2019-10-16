Исламабад, , 09:03 — REGNUM 15 октября премьер-министр Пакистана Имран Хан провел встречу с королем Саудовской Араии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом и наследным принцем Мухаммадом Бин Салманом в Эр-Рияде.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительства Пакистана прибыл в Саудовскую Аравию в качестве посредника, стремясь снизить напряжение между Эр-Риядом и Тегераном. В ходе встречи с королем и наследным принцем Имран Хан подчеркнул, что «у всех конфликтов должно быть дипломатическое решение».

Напомним, что ранее Имран Хан посетил Тегеран и встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани. Премьер Пакистана пообещал, что не допустит войны между двумя «братскими народами».