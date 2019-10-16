Нью-Йорк, США, , 09:10 — REGNUM Министр иностранных дел Перу Густаво Меса провёл совещание с Генеральным Секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Это была дружественная и конструктивная рабочая встреча», — следует из отчёта перуанской стороны. Меса проинформировал Гутерреша о предстоящих выборах в перуанский Конгресс, подчеркнув, что роспуск парламента 30 сентября был произведён в строгом соответствии с Конституцией страны.

Генеральный Секретарь, в свою очередь, предложил техническую поддержку парламентских выборов в Перу. Также был произведён обмен мнениями относительно политической ситуации в мире и латиноамериканском регионе.