Москва, , 01:51 — REGNUM Заявлениям Штатов, в том числе об угрозах исключить экспорт оружия в Турцию, верить нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter:

«Минобороны США заявило, что из санкций США в адрес Турции будут исключены поставки американского оружия. Сколько бы в Вашингтоне ни осуждали Анкару, о своём кармане ни за что не забудут. Что делает очевидным: реакция США, бросивших своих курдских союзников, — буря в стакане воды».

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Напомним, санкции Вашингтона против Турции вводятся в связи с началом 9 октября операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Вашингтон таким образом «заступается» за своих союзников — курдов.

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