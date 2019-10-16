Москва, 16 октября 2019, 01:51 — REGNUM Заявлениям Штатов, в том числе об угрозах исключить экспорт оружия в Турцию, верить нельзя, поскольку речь идёт о деньгах, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twitter:
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Напомним, санкции Вашингтона против Турции вводятся в связи с началом 9 октября операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Вашингтон таким образом «заступается» за своих союзников — курдов.
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