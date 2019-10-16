Кито, 16 октября 2019, 09:08 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено назначил нового главу Объединённого командования и главнокомандующего вооружёнными силами. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.
Глава государства освободил от должности руководителя Объединённого командования генерала Роке Морейру — его место занял Луис Харамильо, также генерал. На пост главнокомандующего вместо Хавьера Переса назначен генерал Луис Хункейра.
Морено произвёл перестановки высших военных кадров два дня спустя после окончания массовых протестов в стране.