История вопроса

1 октября 2019 президент Эквадора Ленин Морено объявил о проведении ряда либеральных экономических реформ в стране. Реформы включают в себя либерализацию цен на моторное топливо в стране, а также отмену субсидий на топливо. Данные субсидии обходились бюджету Эквадора в $1,3 млрд в год. Однако граждане Эквадора категорически не приняли данные реформы и вышли на улицы. По всей стране фиксируются массовые акции протеста и столкновения с полицией.