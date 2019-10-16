Москва, , 00:57 — REGNUM Решение суда округа Колумбия (США), требующего арестовать гражданку РФ Анну Богачёву, по мнению Александра Малькевича, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, совершенно несуразно, передаёт «Звезда».

Флаг США

Комментируя инцидент с задержанием Богачёвой в Минске, член ОП обратил внимание на то, что гражданку РФ по запросу Вашингтона искал Интерпол. В компетенции Интерпола находятся уголовные дела, а Богачёву преследуют по политическим мотивам — «вмешательству в выборы» в Штатах.

Малькевич «Давайте мы, извините, так цинично, «насладимся» дебильным совершенно решением суда округа Колумбия, в котором говорится, что она работала в 2014 году переводчиком, находилась в Соединённых Штатах. У них всё свалено в кучу».

«занималась сбором разведданных» , хотя при этом разведданные при этом уже потом превратились не в разведданные, а во «вмешательство в выборы», спустя два года. А вмешивалась она, оказывается, тем, что покупала сим-карты, телефоны, видеокамеры, и, значит, готовила какую-то эвакуацию каких-то сотрудников. Знаете, как в плохом детективе, — всё свалили в кучу». Малькевич «То есть она была российский переводчик, который в 2014 году работал в США, но, хотя при этом разведданные при этом уже потом превратились не в разведданные, а во «вмешательство в выборы», спустя два года. А вмешивалась она, оказывается, тем, что покупала сим-карты, телефоны, видеокамеры, и, значит, готовила какую-то эвакуацию каких-то сотрудников. Знаете, как в плохом детективе, — всё свалили в кучу».

По мнению Малькевича, Минску нужно объясниться. Главное, что о случившемся узнал весь мир.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Богачёву задержали в Минске вечером 13 октября. 15 октября стало известно, что её освободили.

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