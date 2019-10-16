Тегеран, , 09:13 — REGNUM 15 октября председатель Исламской организации по культуре Ирана Абузар Эбрахими Торкман в ходе встречи с послом России в Тегеране Леваном Джагаряном предложил создать совместный Каспийский фонд культуры. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Абузар Эбрахими Торкман отметил высокий уровень культурных связей между Россией и Ираном и подчеркнул важность неоднократных визитов иранских делегаций в Москву с целью расширения культурного сотрудничества. Он также заявил, что стороны согласовали проведение Российской недели в Иране, которая положительно скажется на развитии двустороннего партнерства.

Российский посол пообещал, что в ИРИ посетит делегация из 50 выдающихся деятелей культуры, которые встретятся со своими иранскими коллегами. Он также объявил, что в ближайшее время в Исламской республике будет открыт Российский культурный центр.