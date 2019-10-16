Тегеран, , 09:09 — REGNUM 15 октября президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США, запретив поставки лекарств и продовольствия в Иран, осуществили преступление против человечности и заслуживают наказания со стороны международного сообщества. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

США на Ближнем востоке Иван Шилов © ИА REGNUM

Хасан Рухани также отметил, что Дональд Трамп вышел из СВПД под давлением экстремистов внутри политической элиты США, а также Саудовской Аравии и Израиля. «Выход из соглашения, одобренного Советом безопасности ООН — позор для США, но еще больший позор — введение санкций на поставку в Иран продуктов питания и лекарств», — заявил Хасан Рухани.

Иранский президент подчеркнул, что действия США являются «актами экономического терроризма», которые, однако, «не поставили на колени иранский народ». Он призвал иранцев продолжать сопротивляться агрессии США дальше.