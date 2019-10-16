Тегеран, , 09:03 — REGNUM 15 октября министр здравоохранения Пакистана Зафар Хуссейн Мирза в ходе встречи со своим иранским коллегой Саидом Намаки заявил, что Иран и Пакистан будут развивать сотрудничество в области фармакологии для того, чтобы сократить число инфекционных и неинфекционных заболеваний в регионе. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам Зафара Хуссейна Мирзы, Пакистан может использовать внушительные возможности Ирана в области образования и здравоохранения для решения проблем в области медицины во всем регионе. Он отметил особые успехи Ирана в предоставлении медицинских услуг населению, однако, по словам министра, проблема неинфекционных заболеваний актуальна для Ирана не меньше, чем для стран-соседей.

Пакистанский чиновник заявил, что сотрудничество двух государств в области фарсакологии будет выведено на новый уровень, и это в конечном счете значительно улучшит эпидемиологическую обстановку на всем Ближнем и Среднем Востоке.